6- Gingerol - protirakovinová molekula ďumbiera

Nadväzujeme na predchádzajúci blog a predstavujeme prvú z avizovaných prírodných protirakovinových molekúl. Ďumbier lekársky (Zingiber officinalis ROSCOE, česky zázvor, anglicky ginger),

pôvodom z Číny, sa používa niekoľko tisícročí. Patrí do čeľade ďumbierovité (Zingiberaceae) podobne ako napr. kurkuma alebo kardamón, je teplomilný, trvácny, vysoký do jedného metra a z jeho stonky vyrastajú úzke listy. Znáša trópy a subtrópy. Kvitne zvyčajne nažlto. Predmetom záujmu sú najmä podzemky (korene, resp. rizómy), ktoré sa zbierajú, keď vyschne nadzemná časť rastliny. Najväčšími producentami ďumbiera sú India, Čína, Nigéria, Thajsko, Indonézia.

Chuť ďumbiera je výrazná, sladko pikantná, aromatická. Pôvodne sa nim dochucovali jedlá (najmä sladké a slané), pripravoval z neho čaj, sirupy, pivo.

Liečivá je celá rastlina, najviac podzemok. Používa sa čerstvý alebo sušený.

Obr. 1: Nadzemná časť ďumbiera lekárskeho. Zdroj: https://koreninovazahrada.sk/product_info.php/dumbier-lekarsky-zazvor-zingiber-officinale-p-351

Ďumbier obsahuje v 100 g hmoty iba 80 kcal, má okolo 2g bielkovín, 17 g sacharidov, sotva 0,75 g tukov a približne 2 g vlákniny, no najmä celý rad zaujímavých a prospešných látok. Z hľadiska liečivých účinkov sú to rôzne vitamíny (A, B1, B2, B6, C alebo E), minerály draslík, horčík, sodík, fosfor, vápnik, železo a ďalšie. Bolo v ňom zistených okolo 640 látok. Mnohé z nich sú biologicky aktívne, ale hlavnými účinnými protirakovinovými látkami sú obsiahnuté v silici (nesprávny názov esenciálny olej). Obsahuje pomerne veľa aktívnych zlúčenín, napr. terpény, oleorezín, zingiberol, zingiberón, zingiberén. Dôležitý je aj 8-gingerol, 10-gingerol, 10-shogaol, zingerón, paradol. Najväčšiu silu má 6-gingerol.

Obr. 2: Čistý extrakt 6-gingerolu a jeho chemický vzorec. Zdroje: http://sk.bjherbest.com/herb-extract/ginger-extract-6-gingerol.html https://cs.wikipedia.org/wiki/Gingerol#/media/Soubor:Gingerol.png

Pri izbovej teplote je 6- gingerol žltý olej, pri nízkej teplote kryštalická tuhá látka. Jeho plný názov je priam impozantný: 3-dekanón, 5-hydroxy-1- (4-hydroxy-3-metoxyfenyl) -, (5S) -, 5-hydroxy-1- (4-hydroxy-3-metoxyfenyl) -3-dekanón.

Chemicky patrí medzi polyfenoly, ketóny, alkoholy, je „príbuzný“ kapsaicínu (čili papričky), piperínu (čierne korenie), kurkumínu či kardamónu.

Obr. 3: Ďumbier lekársky obsahuje vyše 640 účinných látok, účinných najmä v surovom stave. Ilustračné foto zdroje: https://www.skrblik.cz/navod/jak-dlouho-varit-zazvor/ https://gardenerspath.com/plants/herbs/how-to-grow-temperate-ginger/

Izolovaný je 6-gingerol citlivý na teplotu (termolabilný), kedy sa zmení na menej účinný a protirakovinovo neúčinný zingerón. V preventívnej protirakovinovej výžive je preto treba dbať, aby sme 6-gingerol skonzumovali surový. Vtedy aj ďalšie z jeho vyše šesťsto dnes známych látok pôsobia účinnejšie a synergicky (vzájomne si zvyšujú účinky).

Preukázaná paleta protirakovinového účinku je pomerne široká. Počnúc niektorými typmi leukémie, osteosarkómov (kostné zhubné nádory), prsníka, vaječníkov, maternice, vrátane maternicového čapíka, po rakovinu prostaty, pľúc, pankreasu, žlčových ciest, žalúdka, hrubého čreva a konečníka, dokonca aj v štádiu už jestvujúcich metastáz.

Pravdepodobne hlavným mechanizmom protirakovinového pôsobenia ďumbiera (zázvoru) je narušenie proteínovej celistvosti (v tzv. fáze G1) buniek rakoviny, čo znamená ich likvidáciu, ale sa aj zistil účinok priamo indukujúci apoptózu (navodzujúci bunkovú smrť) pôsobením na mitochondriálnu (mitochondrie sú energetické centrá buniek) membránu rakovinových buniek. Bolo pritom dokázané, že 6-gingerol si z akéhosi dôvodu nielenže cielene vyberá rakovinou a zápalom postihnuté bunky, ale zdravých sa „nedotýka“, akoby vedel rozlíšiť zdravú od chorej bunky.

Obr. 4: 6-gingerol zvyšuje bunkovú syntézu jedného z najsilnejších antioxidantov ľudského tela, glutatiónu, čím rádovo zvyšuje svoju účinnosť a rozširuje paletu pozitívneho vplyvu na ľudský organizmus. Zdroje: https://www.wikiskripta.eu/w/Glutathion, https://www.et-chem.com/ginger-nutrition-6-gingerol-manufacturer-supplier/

Samotný 6-gingerol, navyše, zvyšuje syntézu glutatiónu (GSH, L-gamma-glutamyl-L-cysteinylglycín, ide o jeden z najsilnejších antioxidantov vodného prostredia bunkovej cytoplazmy), čo výrazne vylepšuje liečebné schopnosti, nielen v prípade zhubných nádorov, ale veľkej skupiny ďalších chorôb, ktoré majú na svedomí voľné radikály, najmä tzv. kyslíkové . Veľmi zložité je všetky vymenovať, ale ide o komplex pozitívnych pôsobení vzájomne poprepájaných a pracujúcich v prospech pacientovho zdravia. Vrátane protizápalového, v boji proti oxidačnému stresu, pri odstraňovaní bunkových toxínov. Dobré výsledky sa dosiahli aj pri terapii rôznych zápalov hrubého čreva (kolitídy).

Využívanie ďumbiera môže byť prospešné i pre ľudí, ktorí majú vírusové ochorenia, nádchu, liečia si rôzne bakteriálne zápaly, ale aj plesne či bolesti hrdla alebo hlavy. Odporúčané sú pri bolestivej menštruácii, reumatoidnej artritíde a rôznych artrózach (degeneratívnych ochoreniach kĺbov). Pozitívne ovplyvňuje trávenie, pravdepodobne aj vstrebávanie, potlačuje pálenie záhy, ale aj reflux, bolesti brucha i kŕče, upravuje spomalenú črevnú pasáž i napomáha pri hnačkách či proti parazitom (hlísty), zmierňuje problémy s podráždeným črevom (vrátane IBS), ale aj zaceľuje nežiaducu slizničnú priechodnosť čreva, posilňuje slizničnú imunitu, odstraňuje zápchu a plynatosť, napomáha pri riešení rôznych, najmä potravinových intolerancií a alergií. Podporuje pečeňové funkcie aj činnosť pankreasu. Osvedčil sa pri potláčaní pocitu na zvracanie i samotného zvracania, vrátane u tých, ktorí sú na chemoterapii alebo po rádioterapii. Mierne prispieva zlepšeniu krvného prietoku, je prevenciou pred vznikom trombózy, ale aj znižuje cholesterol a iné lipidové (tukové) látky v tele. Podporuje činnosť aj nervového systému. Antioxidačné vlastnosti 6-gingerolu sú cielene využívané pri liečbe Alzheimerovej choroby. Zmierňuje bolesti svalov po ťažkej fyzickej námahe alebo cvičení. Dokonca napomáha riešiť aj tzv. morskú chorobu.

Dávka 1-5 g čerstvého alebo sušeného ďumbiera (polovička čajovej lyžičky) denne alebo 3-5 kvapiek ďumbierového oleja (panenský ginger oil), primiešaných do surovej stravy, je preventívne dostatočná. Najmä, keď je: a) jednou z možností, b) kombinujeme ju s inými liečivými látkami a molekulami a sme c) vytrvalí. V tom je tajomstvo preventívneho úspechu.

V kuchyni je ďumbier obľúbený pre pikantnú chuť citrónov, ktorú dáva zingiberón. Výborne sa znáša s inými požívatinami, bohatými na preventívne fytochemikálie. Ďumbier možno použiť aj ako nápoj, ale i ako koreninu na prípravu a dochutenie rôznych jedál a to v surovom i sušenom stave.

Obr.5: Ďumbierový (zázvorový) čaj sa pomerne skoro stal pomerne obľúbeným aj v našich podmienkach. Ilustračné foto, zdroj. https://www.dixo.cz/zazvor-a-jeho-ucinky-na-zdravi/

Pri konzumácii ďumbiera sa neodporúča s príjmom preháňať, lebo ho organizmus nemusí vždy dokázať spracovať a prijať, resp. veľké množstvo sa môže správať antinutrične, čiže viac škodiť ako prospievať. Preto sa vo všeobecnosti odporúča neprekračovať dennou dávkou 4-5 g čerstvého koreňa.

Rozhoduje kvalita, nie kvantita, dlhodobá vytrvalosť a dôslednosť, nie jednorazové objemy, čo je spoločnou vlastnosťou takmer všetkých biologicky účinných molekúl a nielen v súvislosti s protirakovinovým pôsobením.

Určitou nevýhodou ďumbiera je jeho štipľavá a korenistá chuť, ktorú nie každý znáša. V týchto prípadoch sa odporúča vyrobiť si ďumbierový sirup.

Potrebných je cca 100 ml vody, 150 g cukru, jeden citrón a stredne veľký podzemok (koreň) ďumbiera. Vo vode sa miešaním a miernym ohrevom cukor nechá úplne rozpustiť. Z ďumbiera odstránime hnedú šupu, žltý koreň nakrájame na drobné kocky a vložíme do sirupu tak, aby boli celkom ponorené v náleve. Pridáme citrón a necháme asi päť minút prejsť varom. Citrón odstránime, vývar odstavíme a necháme vychladnúť. Po tomto úkone ešte raz necháme sirup prejsť nakrátko varom, scedíme ho a horúci vlejeme do sklenenej nádoby (fľašky). Následne je potrebné jeho uskladnenie v chladničke. Po vychladení sirupu ho môžeme užívať.

Preventívne sa odporúča jedna polievková lyžica denne, pri chorobe jedna polievková lyžica trikrát denne. Deťom sa majú dávať dve čajové lyžičky dvakrát denne.

Možné je pripraviť aj ďumbierový čaj. Využíva sa pritom postrúhaný čerstvý alebo sušený podzemok. Zaleje sa vriacou vodou, nechá vylúhovať, scedí a je pripravený ku konzumácii. Znalci odporúčajú spojiť ho aj s mätou, medom, pomarančom alebo citrónom. Nie zlou alternatívou sú certifikované doplnky výživy s obsahom ďumbiera.

Obr. 5: Pre tých, ktorí nedokážu zjesť ďumbier v surovom stave, je pomerne dobrou alternatívou ďumbierový sirup. Ilustračné foto, zdroj: http://komis.paramag.eu/domaci-zazvorovy-sirup

Hranica, kedy ďumbier pomáha a už začína škodiť býva veľmi krehká a prísne individuálna. Zdokumentujeme to na príklade rannej nevoľnosti u tehotných žien, spojenej so zvracaním. Ďumbier ju dokáže zvládnuť, ale vzhľadom k svojej schopnosti zvyšovať riedenie krvi, pokiaľ sa s nim preženie, môže vyprovokovať maternicové krvácanie, prípadne vyprovokovať potrat. Preto treba pristupovať k využívaniu ďumbiera tehotnými obozretne. Dennú preventívnu dávku (1-5 g) je potrebné znížiť (1-1,5g).

Opatrnosť sa odporúča tiež pri niektorých liekoch, ktorých účelom je potlačiť krvnú pohotovosť pre zrážanie, lebo sa ich účinky môžu za určitých okolností nevhodne skombinovať, tým vyprovokovať krvácajúce stavy. Ide napr. o aspirín (Acylpyrin, Anopyrin), clopidogrel (Plavix), diclofenac (Voltaren), ibuprofen (Brufen), naproxen (Aulin), dalteparin (Fragmin), heparin, warfarin a iné.

Tiež si musia dávať väčší pozor ľudia s liečeným vysokým krvným tlakom a pacienti, ktorí sa trpia na ochorenia srdca, pokiaľ užívajú napr. nifedipin, verapamilm ditiazem, isradipin, felodipin, amlodipin. Môžu si totiž navodiť náhle zníženie srdcovej frekvencie (bradykardiu) alebo vyprovokovať arytmiu. Konzultácia so svojim lekárom je preto úplne na mieste.

Obr. 6: Vysušený mletý podzemok ďumbiera sa môže pridávať do rôznych pokrmov, ale treba rešpektovať, že najväčšiu biologickú aktivitu má surový, lebo tepelné spracovanie protirakovinový účinok 6-gingerolu zruší. Ilustračné foto, zdroj: http://www.naturalmicronlab.com/product/en/6-Gingerol.html

Diabetici musia rátať s tým, že ďumbier dokáže až o 10% znížiť hladinu glukózy, čo pre nich môže byť dobré, pokiaľ sa boria s vysokými glykémiami, ale musia sa mať na pozore, keď majú jej hodnoty tak dobre nastavené, že vlastne si môžu uškodiť vznikom hypoglykémie, pokiaľ to s ďumbierom preženú.

Napokon ani podvyživení a tí, ktorí majú žlčníkové kamene, by ďumbier nemali jesť.

Našťastie, príroda ponúka aj ďalšie a iné možnosti, resp. molekuly, preto si je z čoho vyberať. Pokračujeme nabudúce.

Autor: MUDr. Karol Džupa, CSc.