Môžu biologicky aktívne látky premôcť rakovinu?

Denne musí náš organizmus zlikvidovať 1 000-10 000 rakovinových buniek a najmä dbať, aby ich ubúdalo viac ako vznikalo. Povedané ináč, každý človek, priemerne 7-krát za život a často ani o tom nevediac, zápasí s rakovinou.

Zväčša úspešne. Iba niektorí (šťastie pre ľudstvo, nešťastie pre postihnutých) potrebujú pomoc (lekár má podiel nanajvýš 30-40%) alebo svoj boj prehrajú.

Odnepamäti ľudstvo hľadalo všeliek (panacea). Neúspešne. Preto chcelo nájsť „aspoň“ liek na niektorú z dobovo najzávažnejších chorôb. Dnes na rakovinu.

Keď zvážime, koľko tá má druhov a príčin, je otázne či sa univerzálny liek nájde. Ale, nie sme úplne bezradní, ináč by ľudstvo už dávno vyhynulo. Organizmus človeka má totiž netušené ochranné aj liečebné danosti.

Rastlinné požívatiny túto úlohu významne uľahčujú, lebo obsahujú širokú paletu účinných látok (molekúl) a zároveň takmer nemajú nežiaduce účinky, ani komplikácie. Niektoré dokonca urýchlene vstupujú priamo do dejov látkovej premeny na rôznych úrovniach a voláme ich biologicky aktívne látky.

Obr. 1: Ľudstvo od nepamäti hľadalo panaceu, univerzálny liek na všetky neduhy. Inšpiráciu často hľadalo v prírode. Vysvetlenie v texte. Ilustračné foto, zdroje: https://digital-health.blog/2020/04/14/because-apps-alone-are-not-the-panacea-for-fighting-coronavirus/ https://zabav-deti.cz/clanek/molekuly-kmitaji-402

Správne fytomolekuly (látky, ktoré sú súčasťou tiel rastlinných druhov alebo ich častí) sú v drvivej väčšine dômyselne vzájomne poprepájané a prepletené s mikroživinami (mikronutrienty). Mnohokrát ešte ani nevieme ako, lebo nie je zriedkavosťou, že z pôvodných látok, ktoré sme zjedli, vznikajú v našom tele úplne nové a okamžite pomáhajú.

Ale, aj makronutrienty či ostatné súčasti materských rastlín majú nesmierny význam. Poskytujú ďalšie originálne molekuly, mnohé i biologicky aktívne. Zakladá to slušné východiská pre vytváranie výhodných, takmer neobmedzených, navyše nerizikových kombinácií. Očakávané i ďalšie účinky sa tým niekoľkonásobne zvyšujú (synergia) a neuveriteľne vylepšujú preventívny aj liečebný efekt.

Cennými sú totižto aj prínosy antioxidačné, protizápalové, antibakteriálne i antimikrobiálne (účinkujúce proti patogénom, ale nepatogénnym a prospešným mikróbom neubližujú), imunitu povzbudzujúce či detoxikačné, antialergické a adaptogénne (napomáhajú odstraňovať metabolické dôsledky stresu). Prospieva to mnohým orgánom, orgánových systémom, celému organizmu. Predstavuje pre zdravie ďalší významný rozmer.

Dôležitou je aj dôvera v seba samého, vítanou opora blízkej osoby. Lebo, bez pozitívneho prístupu to nejde!

Slávny vedec Küntzle už dávno povedal (budeme ho parafrázovať), že akákoľvek choroba u hociktorého človeka má v prírode svoju rastlinu, ktorá ju vylieči.

Na podstate jeho výroku sa nič nezmenilo, len dnes to povieme možno trochu ináč. Dostatočná pestrosť a množstvo rastlinnej stravy poskytuje organizmu akurátnu ponuku správnych prírodných molekúl (ortomolekuly), ktoré si dokážu poradiť skoro s každým zdravotným problémom.

Čo sa týka prevencie rakoviny, deje sa tak nepriamo aj priamo. Nepriamo najmä tým, že sa docieli revitalizácia buniek tela, tieto zregenerujú, získajú na výkone i odolnosti. Súbežne sa spevnení vrodená a posilní získaná obranyschopnosť (imunita) a telo zrazu odoláva tomu, čo ho ešte prednedávnom klátilo. Tretím kamienkom skladačky je cielené a priebežné odstraňovanie nahromadených nebezpečných a toxických látok (isté aj potenciálne karcinogény), ktoré sa neustále usilujú „pokaziť“ preťažené a vyčerpané bunky, zmeniť ich na rakovinové. Všetko to spolu s vierou vo svoje schopnosti prináša bunkám väčšiu odolnosť a zabráni ich zhubnému zvrhnutiu.

Okrem toho bol dokázaný aj priamy likvidačný vplyv ortomolekúl už na vzniknuté rakovinové bunky, pričom ich účinok je mnohokrát doslova impozantný.

Úžasným vkladom protirakovinových rastlinných molekúl je, že sú bojovníci na pohľadanie. Majú na to niekoľko spôsobov a čo je skvelé, vzájomne si pomáhajú. Zvyšujú účinok, šetria svoje sily, dlhšie tým vydržia.

Aj preto často zdôrazňujeme, že ľudskému organizmu je treba poskytnúť širokú paletu správnych molekúl, on už vie ako má s nimi naložiť.

Niekoľko príkladov.

Protirakovinový efekt docielia účinné látky rastlín utlmením (inhibíciou) MITÓZY (vývojové štádium bunkového rastu), obr. 2, delenie buniek rakoviny sa zastaví, následne zahynú, zastavením PROTEOSYNTÉZY (rakovinovým bunkám sa prestanú tvoriť bielkoviny, skončí ich rast, tým majú svoj čas spočítaný), ničením tvorby DNA (bez DNA to nejde ani rakovinovým bunkám), zastavením ANGIOGENÉZY (obr. 3, bujnejúca rakovina potrebuje stále väčší prísun živín a kyslíka, urýchlene buduje sieť tepien a žíl, aby to zvládla, ale keď sa rast ciev zastaví, rakovina „umrie“ na hlad a udusenie), potlačením INVAZIVITY (rakovinové bunky majú drzú schopnosť vrastať do okolitých orgánov, kradnúť im najprv výživu, potom ich zničiť a ďalej sa „rozťahovať“ v uvoľnenom priestore, ak sa orgány obrnia odolnosťou, prerastanie sa neudeje a rakovina sa „dusí vo vlastnej šťave“, ľahšie je ju následne zdolať), moduláciou (zmenou) SIGNÁLNYCH DRÁH buniek rakoviny (tým sa ich metabolizmus stane zmätočný a organizmus človeka si s nimi porad

Obr. 2: Hore: Normálny priebeh mitózy (delenia buniek). Dole: Zablokovanie priebehu mitózy vedie k bunkovej smrti, tým zabráneniu rastu rakovinových buniek. Zdroj: https://www.slideshare.net/paramjeetsinghkanwar/mode-and-mechanism-of-action-of-microtubule-assembly-mitosis-and-lipid-synthesis-inhibitors

Obr. 3: Znázornenie princípu zastavenia angiogenézy (tvorby cievneho zásobenia nádoru). Zdroj: https://www.semanticscholar.org/paper/The-scientific-contributions-of-M.-Judah-Folkman-to-zetter/3a01b316acf35fd79e0d7cf39f6bc419d2996b2f/figure/1

Účinné molekuly rastlín pôsobia proti rakovine napríklad aj zamedzením ukotvenia METASTÁZ (nespratná rakovina vysiela do krvného systému zhluky svojich buniek, aby sa vo vhodných podmienkach ukotvili a ničili intenzívnejšie, ak sa ale nedokážu uhniezdiť, musia „odkráčať“), navodením (indukciou) APOPTÓZY (bunkovej smrti, čiže samo likvidácie rakoviny, je najlepší víťazný spôsob boja s ňou, obr. 4, obr. 5), selektívnymi VOĽNÝMI RADIKÁLMI (telo má svoje skúsenosti s voľnými radikálmi, bojuje s nimi stále a tak ich cielene nasmeruje na rakovinové bunky a zdravé si pritom chráni, čiže ide o príklad, kedy môže byť zlo dobrom), znížením individuálnej ANTIOXIDAČNEJ ochrany (podpora predchádzajúceho spôsobu v tom, že oslabenú bunku rakoviny potom zvládne aj menší počet voľných radikálov a vlastná imunita), navodením FOTODYNAMICKÉHO efektu (organizmus napojí na rakovinové bunky látky, ktoré sú extrémne citlivé na svetlo a potom sa „teší“, kedy konečne vyjde slniečko a účinok je istý), reparáciou GENETICKÉHO kódu (opravený kód nielenže nedovolí, aby sa zdravá bunky zvrhla na rakovinovú, ale dokonca aj už postihnutú dokáže vyliečiť).

Obr. 4: Schéma znázorňujúca priebeh apoptózy, programovej bunkovej smrti, rakovinovej bunky. Zdroj: https://www.novusbio.com/antibody-news/antibodies/what-are-the-major-differences-between-apoptosis-necroptosis-and-autophagy

Obr. 5: Konečné štádium apoptózy, kedy si biela krvinka (vpravo) „pochutnáva“ na apoptózou zničenej rakovinovej bunke (vľavo). Zdroj: https://www.daviddarling.info/encyclopedia/A/apoptosis.html

Ale, potrebná je vytrvalosť aj výdrž, lebo tento boj je nepretržitý, nemá prestávku.

Povedané sumárne.

Výživa má takmer nekonečné možnosti podporiť samo liečiteľské schopnosti každého organizmu, ľubovoľného človeka, kdekoľvek na svete, násobne zvýšiť šancu uchovať či vylepšiť zdravie. Telu je treba poskytnúť širokú ponuku prírodných molekúl, on už vie ako má s nimi naložiť (túto tézu budeme ešte mnohokrát opakovať).

Plynie z toho, že ide súbežne aj o súlad tela a duše!

V našich príspevkoch sa budeme držať výživy. V ďalších častiach ponúkneme niekoľko fytochemikálií, ktorým veda priznala väčší protirakovinový efekt ako iným, predstavíme ich ďalšie zdravotné výhody, prípadne pripojíme niektoré zaujímavosti.

Autor: MUDr. Karol Džupa, CSc.