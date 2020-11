Niekoľko rád pri nefarmakologickej liečbe syndrómu nepokojných nôh.

Syndróm nepokojných nôh charakterizuje nevyhnutná potreba postihnutej osoby pohybovať dolnými končatinami. Zvyčajne ho sprevádza nepríjemný pocit nepohodlia nôh. Diagnostika syndrómu sa opiera o podrobnú analýzu

udávaných subjektívnych problémov a pokiaľ možno doplnená aj o objektívne fakty, podložené svedectvom druhej (veľmi blízkej) osoby. Podrobné došetrenie prípadných pridružených chorôb, ktoré syndróm môžu spôsobovať, je pritom dnes nutnosťou, akokoľvek sugestívne sú problémy pacientom popísané.

Liečbu syndrómu nepokojných nôh delíme na nefarmakologickú a farmakologickú. Lieková patrí do kompetencie špecialistu a laické pokusy alebo postupovanie podľa toho ako sa liečil niekto známy, sú špatným riešením. Miesto a úloha neurológa či odborníka na syndróm nepokojných nôh je nenahraditeľná! V našom príspevku sa preto sústredíme predovšetkým na niektoré neliekové formy.

Obr. 1: Syndróm nepokojných nôh značne zaťažuje nielen postihnutú osobu, ale býva neprehliadnuteľný aj blízkym okolím a jeho reakcia býva neraz nepriaznivá. Ilustračné foto, zdroj: https://mydoseofsugar.wordpress.com/2019/07/24/but-this-leg-pain-cant-sleep/

Pokaziť nič nie je možné, keď upravíme výživu a životosprávu. Naopak, prináša to v prevažnej časti prípadov, keď už nie úplné vymiznutie, potom určite výrazné zlepšenie.

Poznajúc hlavné príčinné súvislosti, pri vzniku syndrómu nepokojných nôh, potrebné je dbať na prísun kvalitných molekúl, ktoré organizmus potrebuje na syntézu dopamínu (viď predchádzajúci blog). Ide predovšetkým o bielkoviny, s obsahom potrebných aminokyselín, najmä tyrozínu a fenylalanínu. Ale nezabúdať tiež na ďalšie dôležité nutrienty.

Ruka v ruke je potrebné posilniť aj prívod prírodných zdrojov železa. Najmä červené mäso, drobky z hydiny, pečeň, morské plody, žĺtok, pšeničné klíčky, ryžu hnedú (nelúpanú), orechy, ovsené vločky, tmavú čokoládu, para orechy, trstinovú melasu, fazuľu, šošovicu, hrach, petržlen, pór, pistácie, slivkovú šťavu, sušené marhule, ale tiež iné minerály, najmä vápnik, mangán a horčík. Navyše ako sa ukazuje v poslednej dobe aj tzv. prechodné prvky, ktorých význam veda potvrdzuje čoraz v početnejších a rozmanitejších vzájomných väzbách.

Obr. 2: Veľmi častou príčinou syndrómu nepokojných nôh bývajú aj s problémy s telesnými zásobami železa a ich dopĺňaním. Na obrázkoch dve znázornenia molekuly železa. Zdroje: dhttp://www.gate2biotech.cz/zelezo-a-zive-organismy/ https://www.dreamstime.com/illustration/iron-atoms.html

V súvislosti s metabolizmom železa sa podrobne skúma hepcidín, peptidový hormón, ktorý produkuje pečeň alebo typocytový antigén 1 (Thy 1, CD90), glykoproteín bunkovej membrány, ktorý patrí do skupiny imunoglobulínov. Prvý menovaný má na vstrebávanie a metabolizmus železa brzdiaci, druhý povzbudivý účinok. Veľký dôraz sa tiež kladie na prítomnosť a obnovu proteínov, ktoré regulujú metabolizmus železa.

Sleduje sa aj účinok tzv. antinutričných súčastí výživy vo všeobecnosti a s prihliadnutím na individuálnu genetickú výbavu každého jedinca. Plynie z toho celkom jasná potreba personifikovať výživu, doslova ju „ušiť“ na potreby každého jedinca, čo je úloha dôležitá aj keď nie jednoduchá, bežná. Narába totiž s vysokou pridanou hodnotou.

Pri riešení syndrómu nepokojných nôh je preto potrebné postupovať komplexne, t. j. prisúvať aj vitamíny, bez ktorých sa úspech v odstraňovaní a naprávaní chýb nedostaví, resp. docieli iba v dôsledku agresívnejšej medikamentóznej liečby, čo nemusí byť vždy nevyhnutnosťou.

Obr. 3: Liečba syndrómu nepokojných nôh je komplexná. Z výživového hľadiska rozhoduje precízne dopĺňanie najmä vybraných mikroživín a z fyzikálnych metód je nanajvýš vítaná aj kvalitná masáž dolných končatín. Ilustračné foto, zdroje: https://www.eurogeen.cz/cz/0105_mikronutrienty_vitaminy_mineraly_a_stopove_prvky/mikronutrienty_jako_klicove_vyzivove_prvky.aspx https://www.mensxp.com/relationships/sex/44041-sensual-massage-techniques-that-must-be-tried-on-your-woman-to-drive-her-absolutely-wild.html

Neslobodno zabúdať na prírodné zdroje vitamínu B9, čo je kyselina listová (pečeň kuracia, morčacia, vajcia, hlávkový šalát, špenát, ružičkový kel, brokolica a iná zelená listová zelenina, pšeničné klíčky, strukoviny, arašidy, lieskovce, sezamové semená, orechy všeobecne, celozrnný chlieb, jahody, mrkva, maliny, melón, banány). Nezanedbávať ani prísun vitamínu B12 (kobalamín), hoci toho máme v zásobe zvyčajne dosť (pokiaľ sa správne stravujeme), najmä ryby, mäso (červené, hydina, divina), vnútornosti, vajcia, mliečne výrobky, riasy, hlavne morské. V neposlednej rade nesmieme opomínať zaradiť do stravy ďalšie vitamíny rady B a tiež dôležitý vitamín D (rybí tuk a pečeň, vajcia, tuniak, losos, sardinky). O význame vitamínu B6 sme hovorili v predchádzajúcej časti.

Kvalitné a certifikované kombinované výživové doplnky sú preto dobrou voľbou.

Zároveň je žiaduce obmedziť faktory, ktoré prispievajú k rýchlejšiemu vyčerpaniu dôležitých molekúl, najmä fajčenie, alkohol, kofeín, ale aj iné nezdravé a návykové látky (hlavne neskoro popoludní, večer a v noci).

V neposlednej rade nie je od veci si nechať preveriť svoju, najmä dlhodobo užívanú medikamentóznu liečbu a poradiť sa s lekárom alebo skúseným klinickým farmaceutom či niektorá hlavná alebo vedľajšia lieková molekula nemôže k syndrómu nepokojných nôh prispievať. Následne ju vynechať alebo nahradiť inou, neškodiacou.

Probiotiká, najmä v prípade druhotných príčin syndrómu nepokojných nôh, ktoré vyplývajú z rôznych autoimúnnych chorôb, chronických zápalov alebo iných porúch, sprevádzaných oslabením obranyschopnosti, najmä tzv. slizničného typu, sú tiež opodstatnené.

Obr. 4: K účinným prostriedkom, napomáhajúcim k zvládnutiu syndrómu nepokojných nôh, patria aj horúci kúpeľ, striedanie studenej a teplej sprchy na dolné končatiny. Ilustračné foto zdroje: https://www.mojezdravi.cz/vyhledavani?q=probl%C3%A9my+se+sp%C3%A1nkem https://www.maminkov.cz/tehotenstvi/zdravotni-problemy-v-tehotenstvi/syndrom-neklidnych-nohou.html

Z nenásilných a jednoduchých fyzikálnych prostriedkov sa odporúča horúci kúpeľ, s prímesou aromatických zmesí (soli, silice), prípadne striedanie teplej a studenej sprchy na dolné končatiny. Najmä večer, pred spaním. Poskytuje dvojaký efekt, lokálny aj celkový. Mnohí s úspechom využívajú suché aj vlhké masáže, vodné streky, saunu, strečing. Niektorým sa osvedčilo aj pôsobenie suchého tepla. Pri vážnejších formách syndrómu nepokojných nôh sú vhodné individuálne alebo skupinové meditačné cvičenia alebo iné prvky z kategórie psychohygienických opatrení, vrátane realizácie úkonov tzv. „spánkovej hygieny“, všelijakých spôsobov odreagovania sa či prerušenie a presmerovania jestvujúcich (nepriaznivých) myšlienkových stereotypov.

Hlavne však je potrebné, priam žiaduce, zaradiť fyzické cvičenie, so zvláštnym dôrazom na záťaž, prekrvenie a relaxáciu dolných končatín. Z tohto dôvodu je pohyb (chôdza, beh, bežkovanie, plávanie, bicyklovanie) veľmi dobrou a nielen preventívnou alternatívou. Priaznivé výsledky dosahujú aj odborníci, napr. fyzioterapeuti, riadenou elektrostimuláciou nervových a svalových vlákien. Za určitých okolností sa k úspechu možno dopracovať aj akupunktúrou.

Mohlo by sa zdať, že laikovi obsiahnuť súvislosti, ktoré vyplývajú zo syndrómu nepokojných nôh, je priveľmi zložité a komplikované. Do určitej miery je to oprávnená obava, lebo vyplýva zo skutočnosti, že syndróm môže mať nielen nepreberné množstvo príčin, ale aj súvislostí, z ktorých mnohé majú rozdielne cesty nápravy. Aj z týchto dôvodov je dobré mať partnera, ktorý uvedené snaženie dokáže spriehľadniť aj zjednodušiť, no hlavne byť trvale k dispozícii.

Preto sa Symptomedica zaoberá aj syndrómom nepokojných nôh. S cieľom napomáhať svojmu klientovi hľadať a nachádzať optimálny, správny a rýchly spôsob na jeho zvládnutie, najmä zapojením nefarmakologických výživových, režimových a liečebných opatrení.

Autor: MUDr. Karol Džupa, CSc.