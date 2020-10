Najčastejšie príčiny chronického kašľa

Akútny kašeľ spôsobujú najmä mikrobiálne infekcie (baktérie a vírusy, ale aj parazity, plesne či kvasinky). Pri chronickom prevládajú prieduškové a pľúcne ochorenia.

Celkom zjednodušene ich delíme na pľúcne a mimo pľúcne príčiny. Spomenieme aspoň niektoré, najčastejšie.

Čo sa počtu prípadov týka, je v popredí kašeľ po prekonaných infekčných ochoreniach (najmä vírusových, ale aj bakteriálnych, chlamýdiových, spôsobených mykoplazmatmi či inými mikroorganizmami, vrátane aspergilózy, tuberkulózy alebo čierneho kašľa, ktorých výskyt je v posledných rokoch na vzostupe, obr. 1). Organizmus vtedy nedokáže zastabilizovať svoj prirodzený mikrobióm, reštartovať imunitný systém, navodiť homeostázu (vyrovnanosť vnútorného prostredia).

Obr. 1: Úmrtia na čierny kašeľ (vľavo) a aktuálny výskyt tuberkulózy (vpravo). Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%BD_ka%C5%A1el http://www.khsstc.cz/dokumenty/tuberkuloza-5258_5258_136_1.html

Veľmi častou príčinou chronického kašľa (nielen u detí) býva tzv. syndróm zadnej nádchy (postnasal drip syndrom). Husté hlieny vtedy neodchádzajú nosom, nedarí sa ich „vysmrkať“, zatekajú do nosohltanu alebo hltanu a neustále dráždia, najmä v ležiacej polohe a v noci. Pomoc otorinolaryngológa (odborník na choroby ušné, nosné, hrdla) je vtedy nielen vítaná, mnohokrát aj nevyhnutná.

Veľmi častou príčinou chronického kašľa býva priedušková astma (obštrukčná priedušková a pľúcna choroba) a podobné ochorenia, ktorá sa už bez odborného vedenia skúseným špecialistom na choroby priedušiek a pľúc nezaobíde.

Štvrtý najčastejší vyvolávateľ je z kategórie mimo pľúcnych, ide o žalúdkovo – pažerákový (gastroezofageálny) reflux. Vtedy sa obsah žalúdka, často aj dvanástnika, premiešaný s tráviacimi šťavami, no hlavne žalúdočnou kyselinou, vracia späť do pažeráka, nezriedka aj úst (obr. 2). Dráždi sliznicu, spôsobuje zápal, ale môže zatiecť aj do dýchacích ciest a byť príčinou kašľa. Liečba sa nezaobíde bez gastroenterológa a je ďalším príkladom, že chronický kašeľ môže vyriešiť aj iný, než lekár na choroby priedušiek či pľúc.

Obr. 2: Žalúdkovo – pažerákový reflux (gastroezofageálny, skratka GERD), patrí medzi veľmi časté príčiny chronického kašľa. Ilustračné foto, zdroj: https://zdravovek.eu/reflux/

Príčin je však oveľa viac a sú rozmanité. Pokúsime sa heslovite uviesť aspoň niektoré. Z pľúcnych a dýchacích napríklad porucha či poškodenia nosovej priehradky, zápaly prínosových dutín, larygitídy, faryngitídy, vrodené vývojové vady, rôzne cysty, polypy, iné nádory a im podobné útvary (nezhubné aj zhubné), zväčšené mandle, nepoznaná a zaklinená aspirácia (vdýchnutie) cudzích telies, pľúcne embólie menšieho rozsahu, bronchiektázie, emfyzém, pneumotorax menšieho rozsahu (vniknutie vzduchu do hrudníka, s následným útlakom alebo spľasnutím pľúc alebo ich častí), pľúcne abscesy, fistuly, množstvo funkčných porúch súčastí bronchiálneho stromu (napr. dyskinézy, cystická fibróza), vrátane tzv. intersticiopatií (ochorení tzv. vmedzereného tkaniva).

Mnoho ľudí si prinesie aj kdejaké, u nás nie celkom bežné alebo úplne neznáme infekcie, ktorých súčasťou môže byť aj chronický kašeľ, z dovolenkových pobytov. Pokiaľ to pred svojim lekárom zataja, nechajú chorobe rozvinúť sa a byť potenciálne škodlivou aj iným.

Z mimo pľúcnych ide predovšetkým o ochorenia srdca a vysoký krvný tlak, tekutinu v popľúcnici, osrdcovníku, ktoré môže chronický kašeľ sprevádzať, ale aj napríklad choroby pažeráka, sleziny, vestibulárneho aparátu, zabudnuté alebo nepoznané cudzie telesá a iné choroby vo zvukovode, široká plejáda alergií a intolerancií, niektoré lieky (napr. tzv. ACE inhibítory, metotrexát, amiodarón, nitrofurantoín, beta blokátory či blokátory kalciových kanálov, nitráty, teofylín, nesteroidné antireumatiká, ale aj napr. antikoncepcia). Tiež pikantné jedlá, výpary a smrady (najmä vypúšťané v noci, keď človek spí pri otvorenom okne a ani o tom nevie) a iné environmentálne prehrešky. Nezriedka sa vyskytuje chronický kašeľ u ľudí s bolesťami hlavy, krvnými chorobami, pri zlomeninách rebier či kľúčnej kosti, ale aj u zdravých tehotných žien, tiež u tých, ktorým začína menopauza alebo je príčina čisto psychická, vtedy sa jedná o tzv. psychogénny kašeľ.

Osobitne sa budeme venovať fajčeniu, hoci fajčiari nechcú ani len pripustiť, že patrí medzi najčastejšie príčiny chronického kašľa a dokážu namietať množstvom argumentácií (človek je tvor nanajvýš vynaliezavý, vždy „logicky“ zdôvodní takmer všetky svoje prehrešky či závislosti). Okrem notoricky známych následkov fajčenia na zdravie treba uviesť, že každé vdýchnutie dymu do priedušiek a pľúc vnáša do organizmu množstvo nežiaducich molekúl a látok, ktoré v prvej rade likvidujú slizničné systémy. Ústnou dutinou, nosom počnúc, hrtanom, hltanom, priedušnicou, prieduškami, priedušničkami, pľúcnymi komôrkami (alveoly) končiac. Oslabujú sa tým veľmi dôležité miesta tvorby slizničnej imunity (NALT – nosový, LALT – hltanový, BALT – prieduškový, do určitej miery aj CALT - očný spojivkový), ktoré sú uložené na relatívne malom priestore, ale - čo je veľmi dôležité - vo vzájomne veľmi úzkom prepojení. Navyše, porušená slizničná bariéra je „pozvánkou“ pre ďalšie najrôznejšie škodliviny, aby bez akéhokoľvek odporu vstupovali do organizmu. Imunita dostane vážnu trhlinu a dôsledky, v podobe podlomenia zdravia, sa dostavia. Skôr či neskôr, no stále!

Obr. 3: Fajčenie (aktívne aj pasívne) patrí medzi najčastejšie príčiny chronického kašľa. Ilustračné foto, zdroj: https://www.flowee.cz/clovek/5633-jak-poznat-kdy-uz-nejde-o-kasel-ale-chronickou-plicni-nemoc

Regenerácia a reparácia sliznice, po ukončení fajčenia, je možná, ale priamo závislá od množstva vyfajčených cigariet, fajok či cigár a doby trvania uvedeného zlozvyku. Čím fajčiar fajčí dlhšie a viac, tým skôr a nemilosrdnejšie zmeny sliznica utrpí. Najlepšie svedectvá podávajú tí, ktorí prestali s fajčením. Zrazu si uvedený fakt po nejakom čase uvedomia návratom dôležitých súčastí funkcií sliznice nosa a úst, vône a chuti. Obnova trvá mnoho týždňov, mesiacov, niekedy rokov a u niektorých sa dokonca nemusí zrekonštruovať úplne. Napriek tomu si skutočnosť, že im sliznica regeneruje, celkom zreteľne uvedomia, lebo zrazu vnímajú dávno zabudnuté chute alebo „objavujú“ vône (i smrady), ktoré ako tuhí fajčiari vôbec nerozoznávali, ale kdesi hlboko v pamäti ich majú zapísané.

Plynie z toho niekoľko záverov, tiež potvrdenie praktickej skúsenosti, že dobrou voľbou pri riešení chronického kašľa a nielen v súvislosti s ukončeným fajčením, sú probiotiká. Pre hornú časť dýchacích aj tráviacich ciest majú veľký význam nielen klasické výživové doplnky, ale výhodné sú aj kyslomliečne výrobky. Najmä jogurty a jogurtové mlieka, acidofilné aj klasické kyslé mlieko či smotana, tiež kefír, bryndza, kyslá žinčica, niektoré syry, zákysy (zakysanky, s použitím kyslomliečnych baktérií alebo kvasiniek či oboch možností súbežne). Z exotickejších napr. kumys (z kobylieho mlieka) alebo tibicos (vodný alebo japonský kefír, zmes baktérií a kvasiniek). V ponuke sú dnes aj kyslomliečne výrobky obohatené o probiotiká. Všetky ovplyvňujú slizničné imunitné systémy, umiestnené v ústach, nose, krku, prieduškách najmä preto, lebo majú priame pôsobenie na sliznice v týchto častiach tela. Prinášajú úžitok už pri jedení, ale využívajú sa aj na vytieranie slizníc, kloktanie či máganie, aby bola doba ich pôsobenia čím dlhšia.

Obr. 4: Dobrou voľbou pri doplnení liečby chronického kašľa sú kyslomliečne výrobky. Ilustračné foto, zdroj: https://tesco.sk/hello/clanok/co-je-kysly-syr-a-ako-vznika-bezlaktozove-mlieko/28641/

Zdôrazniť je však treba, že dôsledky fajčenia na zdraví nevynulujú, pokiaľ fajčiar neskončí so svojim zlozvykom. Podľa zvrátenej tézy, ... dám si cigaretku, potom jogurt a škodliviny tým odstránim ...

Probiotiká napomáhajú regenerovať slizniciam v dlhšom časovom intervale, než ktorý ohraničuje čas medzi dvoma cigaretami. Preto by sme boli neradi, aby sa uvedená skúsenosť interpretovala ináč, než ako bola mienená.

O niektorých netradičných spôsoboch liečby chronického kašľa pokračujeme nabudúce.

Autor: MUDr. Karol Džupa, CSc.