Výskyt atopického ekzému stúpol za posledných tridsať rokov o 200-300%

Atopický ekzém (tiež atopická dermatitída) je ochorenie kože, pri ktorom je pokožka suchá, citlivá, svrbí. Veľmi často sa pridruží tzv. neinfekčný zápal alebo mikrobiálna,

najčastejšie bakteriálna infekcia (prevažne stafylokoková), ktorý problémy prehĺbi veľmi nepríjemným spôsobom. Najčastejšie ním trpia deti, ale nie je zriedkavý ani u dospelých.

Názov choroby je kombinácia dvoch gréckych slov ekzeo (niečo čo „vyviera“ na povrch, myslí sa tým nad kožu) a atopos (zvláštny, cudzí, iný ako bežný).

Literatúra udáva priemerné postihnutie 10% celkovej svetovej populácie (deti 10-20%, dospelí 2-5%). V strednej Európe sa odhaduje výskyt u 15-20% dojčiat a batoliat, 12-15% detí predškolského veku. Až 80% prípadov sa prvýkrát objaví do druhého roku od narodenia, 90% pred piatym rokom. Výskyt atopického ekzému za posledných tridsať rokov narástol o 200-300%, čo je vážny údaj.

Obr. 1: Detská forma atopického ekzému sa týka predškolského a skorého školského veku, zvyčajne je lokalizovaná na oblasť lakťových a podkolenných jamiek, zápästí, rúk a krku. Ilustračné foto

Dedičná náchylnosť hrá pri vzniku atopického ekzému dôležitú úlohu. Ak jeden z rodičov má akékoľvek alergické ochorenie, je riziko vzniku atopického ekzému dieťaťa 20-40%. Pokiaľ sú obaja rodičia alergici, toto číslo stúpa na 40-60%. Ale, ak majú (alebo v minulosti mali) otec aj mama atopický ekzém, pravdepodobnosť jeho vzniku u detí sa zvyšuje na 60-80%. Jedným dychom je však potrebné dodať, že sklon k ochoreniu ešte chorobou nie je! U detí atopikov sa nemusí vyskytnúť vôbec alebo ak áno, môže mať úplne ľahký priebeh.

Atopický ekzém sa vyskytuje v troch rozdielnych formách. Líšia sa obdobím vzniku a vzhľadom kožných prejavov. Môžu na seba nadväzovať alebo aj chýbať. U niekoho sa prvýkrát objaví až v dospelosti. Ochorenie dospelých sa od detského môže až diametrálne líšiť.

Forma dojčiat sa objavuje medzi druhým až šiestym mesiacom a je umiestnená najmä na tváričke a vo vlasatej časti hlavičky. Pokožka je červená, má drobné vyrážky, až pľuzgiere, pomerne dosť svrbia, po poškriabaní často mokvajú, na povrchu vznikajú chrasty a šupiny. Deti bývajú nepokojné, zle spia, často sa budia. Najčastejšími spúšťačmi bývajú niektoré potraviny, najmä kravské mlieko a jeho čerstvé výrobky, slepačie vajcia a citrusové plody.

Detská forma sa týka detí predškolského a skorého školského veku a je lokalizovaná hlavne na oblasť lakťových a podkolenných jamiek, zápästí, rúk a krku. Koža je postupne zhrubnutá, drsná, máva vyrážky, svrbí, prítomné sú zjavné známky po škrabaní.

Dospelí mávajú podobnú lokalizáciu atopického ekzému ako väčšie deti. Nezriedka sa objavuje ako prvý prejav ochorenia, predchádzajúce formy chýbajú. Ženy bývajú častejšie postihnuté ako muži. Veľmi často predchádza vzplanutiu ochorenia psychická únava, emočné vypätie, nahromadenie povinností, no hlavne stres. K dôležitým potravinovým spúšťačom patria zvyčajne iné požívatiny ako u detí, napr. semená, orechy, strukoviny, ryby, syry, mak, kakao, čokoláda, múka, niektoré ovocie, zelenina, potravinové prímesi.

Atopický ekzém sa môže prejavovať aj rôznymi ohraničenými kožnými zmenami na rôznych iných miestach , napr. zhrubnutím, stmavnutím, olupovaním kože očných viečok, ošupovaním bruškových častí prstov rúk a nôh).

Obr. 2: Atopický ekzém nie je choroba „iba" detí, postihuje aj dospelých. Ilustračné foto

Z ľudí, ktorí trpia atopickým ekzémom, má 70-90% zistenú potravinovú precitlivelosť (senzibilizáciu). Podotýkam, že senzibilizácia a alergia nie je to isté. Až v 90% prípadoch ide o kravské mlieko, slepačie vajcia, pšenicu, sóju a výrobky z nich. Zelenina, ovocie, semená a orechy majú približne 10% podiel.

Medzi hlavné alergény kravského mlieka patria najmä bielkoviny. Kazeín (spôsobuje alergiu u 75-85% dojčiat), beta – laktoglobulín (10-12%, najsilnejší alergén mlieka pre deti), alfa – laktalbumín (2-5%), menej sérový albumín či laktoferín.

Vekom význam potravinových alergénov klesá a do dvoch rokov ju stráca tretina postihnutých detí, pokiaľ sa mu vyhýbajú. Iný údaj uvádza, že alergia na kravské mlieko vyhasne až u 50 % postihnutých detí do roka, do troch rokov až u 90 % detí. Pozvoľnejšie sa vytráca alergia na vaječný bielok a pšenicu (okolo 60 % detí do piateho roku). Horšia situácia je pri strukovinách a orechoch (len 20 % detí do šiesteho roku stratí alergiu na arašidy a až 90 % „orechových“ alergikov ich sprevádza celoživotne).

Osoby s atopickou dermatitídou mávajú približne dva a pol krát vyššie riziko vzniku alergického zápalu očných spojoviek a takmer päťkrát vyššie riziko astmy. Do troch rokov sa u 28% pacientov s atopickou dermatitídou objaví senzibilizácia na vzdušné alergény (aeroalergény), do puberty až u 60-80%.

Navyše, po šiestom roku života dochádza k tzv. peľovo – potravinovým skríženým reakciám, čo je nový, menej priaznivý vývoj. Často pretrvávajúci do dospelosti.

Obr. 3: Z ľudí, ktorí trpia atopickým ekzémom, má 70-90% zistenú potravinovú senzibilizáciu. Až v 90% prípadoch ide o kravské mlieko, slepačie vajcia, pšenicu, sóju. Ilustračné foto

Potravinové aj peľové alergény patria do viacerých skupín bielkovín a glykoproteínov (kombinované látky, obsahujúce proteínovú aj sacharidovú zložku). Mnohé z nich majú 40-90% zhodných častí (sekvencie) bielkovinových reťazcov, čo je zodpovedné za skrížené reakcie medzi alergénmi rôzneho pôvodu.

Napríklad, alergén jablka s peľovým brezy, srsť aj sliny mačky a bravčové mäso, peľ paliny a koreňová zelenina (zeler, petržlen) či melón, banán, uhorka. Iným príkladom sú roztoče a morské plody, pele kvetov a med, pele tráv a orechy alebo paradajky.

Vzdušné (inhalačné) alergény pôsobia na rozvoj klinických príznakov v neskoršom období, predškolskom veku, adolescencii a včasnej dospelosti. U 15-90% pacientov s atopickým ekzémom sú pozitívne testy na roztoče bytového prachu. Postihnutým s prejavmi atopickej dermatitídy na obnažených častiach tela akou je tvár, krk, ruky a predlaktia, boli zistené pozitívne testy na mačacie chlpy a trávový peľ.

Zo stručného prehľadu jasne vyplýva, že diagnostika atopického ekzému je pomerne zložitá. Zahŕňa množstvo predbežných testov, etáp, ich analýz a vyhodnotení. Pritom sa neraz zabúda (prehliada), niekedy možno až trestuhodne, že:

Urobiť rozbor stolice je to najjednoduchšie a najmenej frustrujúce vyšetrenie.

O ďalších súvislostiach, ktoré súvisia s atopickým ekzémom, pokračujeme nabudúce.

Autor: MUDr. Karol Džupa, CSc.