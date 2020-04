Syndróm dráždivého čreva - horšia pliaga pre mladých ako koronavírus

Štvrťrok sme uverejňovali informácie o význame probiotík pre ľudský organizmus. V snahe priblížiť problematiku laickej verejnosti aj v širších súvislostiach.

Najmä preto, lebo významne dokážu pomôcť spôsobom, ktorý možno ešte nie je doposiaľ dostatočne známy, tým rešpektovaný, ale hlavne využívaný.

Uviedli sme tiež najčastejšie príčiny a dôvody, pre ktoré je probiotiká výhodné užívať preventívne (zhŕňa ich tabuľka 1). V databáze www.symptomedica.com sú všetky doteraz uverejnené príspevky archivované, tým kedykoľvek, kdekoľvek a komukoľvek dostupné.

Tabuľka 1: Najčastejšie preventívne indikácie pre podávanie probiotík

V ďalších kapitolách budeme postupne predstavovať niektoré chorobné jednotky, ktoré v svetle dnešných poznatkov vedy, dokážu probiotiká, spolu s diétnymi, režimovými a ďalšími opatreniami, významným spôsobom ovplyvniť liečebne.

Úvodom pripomenieme, čo sme naznačili v predchádzajúcich blogoch niekoľkokrát.

Veľmi dôležité je naučiť sa „načúvať“ vlastnému organizmu

a dokázať „rozšifrovať“ správy, ktoré nám oznamuje.

Človek síce dokáže bravúrne zvládnuť aj niekoľko cudzích jazykov, ale tomu, ktorým sa mu prihovára jeho vlastné telo, neraz absolútne nerozumie, dokonca nezriedka ani nemá ochotu porozumieť.

Platí to o mnohých chorobách, ale snáď najrukolapnejším príkladom je práve syndróm dráždivého čreva (latinsky colon irritabile, anglicky irritable bowel syndrome, skratka IBS).

Obr. 1: Irritable bowel syndrome často súvisí so životným tempom, ilustračné foto zdroj: https://www.express.co.uk/life-style/health/783354/IBS-irritable-bowel-syndrome-symptoms-thrush-diet-probiotics

Ochorenie má stúpajúcu krivku výskytu, postihuje dnes 20-70% populácie (u nás približne každého tretieho, čiže 30%). Všeobecne platí, čím je spoločnosť civilizovanejšia, tým majú jej obyvatelia IBS častejšie. Veľmi nepríjemné až zákerné je, že si „vyberá“ hlavne mladých ľudí, najčastejšie okolo tridsiatky – štyridsiatky, dominantné typy, síce oboch pohlaví, ale viac ženy. Postihuje najmä takých, ktorí majú v povahe perfekcionizmus, sú nadpriemerne vnímaví, aktívni, vyťažení, dlho nemali dovolenku. Tiež tzv. citlivé „duše“ a tých, ktorí v blízkom príbuzenstve mali zhubné ochorenie.

Obr.2: Syndróm dráždivého čreva má narastajúcu krivku vývoja, ilustračné foto, zdroj: https://cs.ilovevaquero.com/zdorove/129124-pravilnaya-dieta-pri-sindrome-razdrazhennogo-kishechnika-s-meteorizmom.html

Pre IBS je typická porucha vyprázdňovania hrubého čreva. Sprevádza ho pocit nafukovania, kŕče, dlhodobé pobolievanie brucha, najmä v jeho ľavej polovici, niekedy zhoršené po jedle, môžu sa dokonca šíriť aj do hrudníka, tým pripomínať mnoho iných chorôb. Bolesť sa zvyčajne nezmierňuje odchodom črevných plynov alebo stolice, ani po vyprázdnení neprichádza úľava, pretrváva nepravidelné nadúvanie, plynatosť, škvŕkanie, pocit prelievania sa obsahu čriev. Niektorí postihnutí majú hnačku, iní sklon k zápche (obstipácia), mnohí obe zmienené možnosti, objavuje sa bolestivé vyprázdňovanie stolice. Charakteristické sú nočné hnačky, nezriedka hlien v stolici, niekedy aj krvácanie z konečníka. Sprievodnými príznakmi bývajú nepríjemná chuť v ústach, ťažkosti s prehĺtaním, grganie, nevysvetliteľné nutkanie na zvracanie, niekedy dokonanie tohto aktu aj pri bezobsahovom žalúdku, ale tiež nútenie na močenie. Ľudia s IBS zle znášajú stresové situácie, kedy sa objavuje hnačka aj niekoľkokrát po sebe a núti urýchlene navštíviť toaletu. Zvýrazňuje sa to počas hromadenia vypätých situácií aj pri cestovaní, kedy nezriedka býva dominantnou starosťou postihnutých vedieť, kde sa na trase presunu nachádzajú toalety alebo ich úporne hľadať. Veľmi často a včasne nastupuje nespavosť, melanchólia, vnútorné napätie a strach, depresia, u žien so zhoršovaním v období menštruácie. Napokon sa pridruží nechutenstvo, chudnutie, anémia z nedostatku železa, sexuálne ochabnutie. Skôr alebo neskôr, v silnejšom alebo menej intenzívnom prevedení, nastúpia bolesti hlavy, psychické príznaky, najmä však strach z rakoviny (karcinofóbia).

Čiže, telo nám vždy a s dostatočným predstihom dá signál o všetkom, čo sa v jeho vnútri deje! Ale, pokiaľ nemáme schopnosť, ani ochotu jeho „reč“ vnímať, nás nástup mnohých chorobných stavov zvyčajne prekvapí, priam zaskočí. Navyše a takmer vždy v tú najmenej vhodnú dobu!

Preto, a najmä v úvode seba poznávajúceho procesu, nie je hanbou sa poradiť s tými, ktorí problematike rozumejú, pracujú s ňou!

Ako sa IBS diagnostikuje a lieči budeme spoločne preberať o týždeň.

Autor: MUDr. Karol Džupa, CSc